شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تتمكن من إخماد حريق فى خطوط نفط بالعقبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأردن تمكنها من السيطرة على حريق شب، اليوم الخميس، في 4 خطوط ناقلة للنفط التابعة لمصفاة البترول في محافظة العقبة ومنعت انتشاره ووصوله الى خزانات النفط.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان نشرته وكالة انباء الأردن، أنه لم ينتج عن الحريق أية إصابات بالأرواح وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق، مشيرا إلى أن الاستجابة السريعة لكوادر الدفاع المدني ووصولهم بوقت قياسي للمكان، ساهم بدور الكبير في السيطرة على الحريق ومنع انتشاره.