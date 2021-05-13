شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تتمكن من إخماد حريق فى خطوط نفط بالعقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأردن تمكنها من السيطرة على حريق شب، اليوم الخميس، في 4 خطوط ناقلة للنفط التابعة لمصفاة البترول في محافظة العقبة ومنعت انتشاره ووصوله الى خزانات النفط.