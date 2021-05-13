شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تطبيق التحصين ضد كورونا للعاملين في 3 أنشطة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اعتباراً من اليوم، غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، تطبيق قرار فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وإلزامهم بأخذ اللقاح أو الخضوع لفحص أسبوعي.

ويشمل القرار العاملين في المطاعم ومحال بيع الأغذية بأنواعها ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

وبينت الوزارة أن الخيارات المتاحة هي التحصين باللقاح، والخيار الثاني فحص أسبوعي على نفقة المنشأة لموظفيها.