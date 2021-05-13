وفاة وإصابة 8 أشخاص في حادث وميض لحظي بمطعم في الخبر (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني، حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني في الخبر باشرت حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص، تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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