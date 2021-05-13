«الأرصاد» : أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنورة حتى الثامنة مساءً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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