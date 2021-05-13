شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد يسر الناظرين.. مصلى عيد الفطر المعلق بقمم جبال فيفا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، لإحدى مصليات عيد الفطر المبارك في محافظة فيفا .

وتظهر صورة الإمام وهو يخطب في المصلين فيما تظهر الجبال الخضراء تحيط بمصلى العيد في قرية المخشمي بغرب جبال فيفا من كل جانب في مشهد بديع يسر الناظرين.

وتقع جبال فيفا في شرق منطقة جازان وإلى الغرب من منطقة نجران كامتداد لجبال السروات وترتفع عن سطح البحر بحوالي 2000 متر.