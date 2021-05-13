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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تسجل 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 13 مايو 2021

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7122.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى تسجيل 1116 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 430 ألفا و505.

كما لفتت إلى تسجيل 1129 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 414 ألفا و139.