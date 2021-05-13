"حماس" تهنئ الشعب الفلسطيني بعيد الفطر المبارك

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لقناة "العالم"، أصدرت "حماس" بيانا جاء فيه: "من شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة وعلى العالم باليمن والبركات والأمن والأمان والسلام والاستقرار".

وأضاف البيان: "ندعو أمتنا العربية والإسلامية وسائر الأمم إلى رفع الظلم والحصار عن شعبنا، والوقوف إلى جانبه وتعزيز صموده حتى نيل حريته وحقوقه كافة، وعلى رأسها تحرير الأرض والمقدسات، وتقرير المصير وعودة اللاجئين".

واشتد التوتر بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في الأيام الأخيرة وتحول إلى نزاع عسكري، حيث قامت الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

لترد القوات الإسرائيلية على قطاع غزة بشن غارات جوية عنيفة، أسفرت عن مقتل 87 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا و7 نساء و487 إصابة بجروح مختلفة، وفقا لما أعلنت عنه وزراة الصحة الفلسطينية، وكذلك دمّرت مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.