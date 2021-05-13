غوتيريش يبحث مع بوتين مكافحة "كوفيد 19" وتغير المناخ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غوتيريش، متحدثًا في جامعة العلاقات الدولية في موسكو: "من بين المناقشات المهمة موضوع "كوفيد-19" واللقاحات، ولا سيما دور "سبوتنيك V".

وبحسب قوله: "فقد ناقشا أيضًا مشكلة التغير المناخي و"الوضع المأساوي بين إسرائيل وفلسطين".

وأضاف: "كما بحثنا قضايا سوريا وليبيا واليمن وأفغانستان، وكيف يمكن للأمم المتحدة وروسيا العمل معًا لحل الأزمات ودعم السكان بشكل أكثر فعالية وتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار".

© AP Photo / Hatem Moussa

وأفادت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خلال محادثته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الزائر لموسكو، زيادة دور الأمم المتحدة في الشؤون الدولية.

وقال الكرملين في بيان: "تحدث فلاديمير بوتين لصالح زيادة دور الأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وشدد على الطبيعة الفريدة لهذه الهيئة، الهادفة لتعزيز تفاعل المجتمع الدولي بشأن جميع القضايا الرئيسية في عصرنا".

وفي تصعيد دراماتيكي أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وتوالت الدعوات العربية والدولية لاحتواء التصعيد القائم حول القطاع والقدس الشرقية، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأجرت روسيا اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في غزة في مسعى للوصول إلى التهدئة ومنع تفاقم الأزمة.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة مليوني نسمة منذ 2007، وحصلت ثلاث حروب مدمرة منذ ذلك الوقت بين حماس وإسرائيل في 2008 و2012 و2014.

ويعد لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وسبق أن كشفت اختبارات سريرية، أجريت على 3 مراحل، أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض؛ الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية.