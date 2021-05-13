وزير الصحة الجزائري: السلالة الهندية تصل إلى ولايات الجنوب

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف الوزير بن بوزيد، على هامش زيارته لمستشفى بوفاريك، عن تسجيل 14 حالة بالسلالة الهندية، 13 إصابة في الجنوب، وإصابة واحدة في ولاية تيزي وزو شرقي العاصمة، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.

وأرجع الوزير الجزائري السبب في انتشار السلالة إلى تنقل بعض العمال الصينيين والهنود للعمل في قواعد الحياة والمنشآت في الصحراء الجزائرية.

وأشار إلى أن الجزائر تسعى لإنتاج لقاح "سبوتنيك"، في سبتمبر/أيلول المقبل، مؤكدا أن كمية اللقاحات المستوردة كافية، وسيتم توفير المزيد منه شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وعن المسافرين القادمين من الخارج، قال الوزير الجزائري إنه أعطى تعليمات بتطبيق إجراءات خاصة وصارمة قبل الدخول لأرض الوطن.

وأكد بأنه تم الاتفاق مع اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، بتشديد الإجراءات على القادمين من الخارج، حيت سيتم إخضاعهم لاختبار "بي سي آر" لمدة 36 ساعة.