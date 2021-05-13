غانتس: لايوجد حد زمني لإنهاء عملياتنا وسنواصل الهجوم حتى تحقيق هدوء طويل الأمد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غانتس في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "ليس لدينا حد زمني، ولدينا العديد من الأهداف... لقد عدت من مراجعة عملياتية لمنظومة "البلماخ" في فرقة البلماخ، لقد دمرنا أصولا عسكرية مهمة لحماس، وأحبطنا كبار المسؤولين وألحقنا أضرارا بمجموعة إطلاق الصواريخ. سنستمر في الهجوم والدفاع حتى تتوقف النار، وسنعمل على صمت طويل الأمد".

هذا وأكد غانتس في وقت سابق، استدعاء 10 سرايا احتياط إضافية من شرطة حرس الحدود لنشرها داخل المدن الإسرائيلية.

وقال غانتس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "وقّعت أمرا باستدعاء 10 شركات من حرس الحدود في مديرية الأمن العام. في الوقت نفسه، لن يشارك جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في عمليات حفظ الأمن، التي لا تدخل ضمن مهام الجيش الإسرائيلي".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غانتس قوله: "إننا في حالة طوارئ على خلفية قومية متطرفة".

وجاء القرار بعد ليلة من صدامات عنيفة في مدن عديدة بين إسرائيليين والشرطة من جهة وعرب الداخل (الخط الأخضر) من جهة أخرى.

واشتد التوتر بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في الأيام الأخيرة وتحول إلى نزاع عسكري، حيث قامت الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق صواريخ اتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه "انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس".

لترد القوات الإسرائيلية على قطاع غزة بشن غارات جوية عنيفة، أسفرت عن مقتل 87 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا و7 نساء و487 إصابة بجروح مختلفة، وفقا لما أعلنت عنه وزراة الصحة الفلسطينية، وكذلك دمّرت مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.