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التلفزيون السعودى: منظمة التعاون الإسلامي تجتمع الأحد لبحث الأوضاع فى فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون السعودى، أن منظمة التعاون الإسلامى تعقد الأحد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في فلسطين بطلب من الرياض، حيث ذكرت قناة الإخبارية فى خبر عاجل لها أنه بناء على طلب المملكة العربية السعودية، فإن منظمة التعاون الإسلامى تعقد اجتماعا وزاريا طارئا لمناقشة التطورات في فلسطين يوم الأحد المقبل.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن أهم ما يمكننا القيام به الآن هو الضغط من أجل خفض التصعيد.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الخميس عبر موقعها الالكتروني، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه للأمن القومي تجنبوا لعب دور علني كبير أو الانحياز إلى طرف بعينه في هذه الأزمة، التي أشعلتها سلسلة من الخلافات في القدس في الأيام الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال "إن يتوقع انتهاء أعمال العنف قريبًا". 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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