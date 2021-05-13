شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السعودى: منظمة التعاون الإسلامي تجتمع الأحد لبحث الأوضاع فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون السعودى، أن منظمة التعاون الإسلامى تعقد الأحد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في فلسطين بطلب من الرياض، حيث ذكرت قناة الإخبارية السعودية فى خبر عاجل لها أنه بناء على طلب المملكة العربية السعودية، فإن منظمة التعاون الإسلامى تعقد اجتماعا وزاريا طارئا لمناقشة التطورات في فلسطين يوم الأحد المقبل.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن أهم ما يمكننا القيام به الآن هو الضغط من أجل خفض التصعيد.