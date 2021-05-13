استشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين فى غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - استشهد مواطن وأصيب 8 آخرون في غارة إسرائيلية قرب أبراج الندى شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين اليوم الخميس، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة مواطنين في محيط أبراج الندى شمال البلدة، ما أدى لاستشهاد مواطن من سكان عزبة بيت حانون، وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة تم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في البلدة.

وكان 84 مواطناً استشهدوا وأصيب أكثر من 500 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وفي سياق أخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أفراد عائلة بالكامل في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، بعد اقتحام منزلهم، وتفتيشه والاعتداء عليهم بالضرب .