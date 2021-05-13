شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف شخص فى خدمة المصلين بالمسجد النبوى أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يباشر خدمة المصلين بالمسجد النبوى 7006 كوادر طيلة أيام عيد الفطر المبارك، وأوضح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية جمعان بن عبدالله العسيرى، أن الوكالة خصصت خلال هذه الفترة 2096 موظفاً وموظفة و4000 عامل وعاملة و910 متطوعين ومتطوعات، إضافة لقوة أمن المسجد النبوى، وقوة أمن الحج والعمرة، لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي لأداء عبادتهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة.وفق واس.



وأضاف أنها جهزت جميع البوابات المؤدية للمسجد النبوى بكاميرات الكشف الحراري والفرق الطبية من وزارة الصحة والهلال الأحمر للتأكد من سلامة المصلين.



وأفاد أنه تم توفير عبوات ماء زمزم ومياه عادية لتوزيعها في جميع أروقة المسجد، كما تم فرش السجاد في جميع الساحات بما فيها الساحة الغربية الجديدة، كما هيأت قرابة 3000 دورة مياه بالإضافة لأماكن تجديد الوضوء الموجودة في الساحات تسهيلاً لوصول المصلين إليها وعربات تنقل وعربات كبار السن وضعت على المداخل.