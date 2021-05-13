شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: إنهاء العمل بقرار حظر الأفراد والمركبات بداية من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت سلطنة عمان إنهاء العمل بقرار حظر الأفراد والمركبات بداية من السبت، حيث أصدرت اللجنة العليا في سلطنة عمان قرارات جديدة ابتداء من يوم السبت حتى اشعار آخر، وتشمل إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات.وفق الراى الكويتية.

وتشمل أيضا حظر استقبال الأنشطة التجارية للزبائن داخل المحلات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحاً مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة، وتستثنى من الحظر محلات بيع المواد الغذائية، وتؤكد اللجنة في هذا الإطار على الاستمرار في سريان قرار تقليص الدخول للمجتمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 50 % من طاقتها الاستيعابية في الفترة المسموح لها باستقبال الزبائن.

واستئناف العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50 % من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل، الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد.