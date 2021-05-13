شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..أبل تعتزم إطلاق جهاز «ماكبوك» بتصميم جديد وخيارات ألوان إضافية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تسريب جديد، عن استعدادات شركة أبل لإصدار جهاز ماكبوك آير جديد قريباً ، يتميز بتعدد خيارات ألوانه المتاحة.

ويُظهر مقطع فيديو شاركه المحلل جون بروسر على يوتيوب، عرضاً للكمبيوتر المحمول المعاد تصميمه بخيارات باللون الأزرق والفضي والأرجواني والوردي والبرتقالي والأصفر والأخضر.

وبحسب المصادر تعتبر هذه، المرة الأولى التي تصدر فيها شركة آبل جهاز ماكبوك آير، بخيارات ألوان متعددة.

ولم يشارك بروسر الصور الفعلية لجهاز ماكبوك آير الجديد، إلا أنه قام بإنشاء تصميمات افتراضية تستند إلى الصورة المسربة بالتعاون مع موقع “ريندرز بيلان”.

يبدو أن خيارات الألوان الجديدة تستفيد من جهاز آي ماك جي 3، وهو جهاز كمبيوتر محمول أطلقته شركة آبل في عام 1999. يتميز آي ماك جي 3، الذي صممه “جوني آيف”، بتصميم شبه شفاف، وبألوان مختلفة.

استنادًا إلى التسريبات، يخضع ماكبوك آير الجديد لتغييرات كبيرة في التصميم، إذ يتميز بتصميم ذو حواف مسطحة على غرار حواف آيباد آير وآيباد برو. كما يتميز التصميم بحواف بيضاء، وأغطية لوحة مفاتيح بيضاء أيضاً. إضافة إلى ما سبق سيأتي ماكبوك آير الجديد بمنفذي يو إس بي، وشريحة معالج جديدة M2.

يذكر بأن موعد إطلاق الجهاز الجديد غير معروف حتى الآن، ولكن المحللين يتوقعون إطلاقه خلال مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) في 7 يونيو المقبل، بحسب ما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”