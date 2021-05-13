شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يزور الشيخ صالح الفوزان لتهنئته بعيد الفطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الخميس، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح الفوزان، لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ووثق مقطع فيديو لحظة استقبال الأمير محمد بن سلمان في منزل الشيخ الفوزان، بحضور عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، وآخرين.

وتبادل ولي العهد خلال الزيارة أطراف الحديث مع المشايخ والعلماء، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وحث المصلين على تقوى الله والعمل الصالح ثم هنأهم بقدوم العيد وإتمام الصيام والقيام.

وبين فضيلته في خطبته، أن لكل أمة دستور تستمد منه الحقوق والواجبات وتلتزم به وأن الله خص هذه الأمة بدستور رباني المصدر ألا وهو الكتاب والسنة وأن هذا الدستور ثَابِت لَا يتَغَيَّرُ، وَهِو رَحْمَةٌ لَا عَنَتَ فِيهَ، وَعَدْلٌ لَا ظُلْمَ فِيهَ، وَحَقٌّ لَا بَاطِلَ فِيهَ.