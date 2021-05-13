إعلام: الجيش الإسرائيلي يقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "العربية"، أن إسماعيل هنية لم يكن في منزله لحظة استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية.

وأشارت إلى وجود توقعات داخل إسرائيل بإنهاء المواجهات خلال يوم أو اثنين بوساطة مصرية.

وأوضحت أن وفدا أمنيا مصريا وصل، اليوم الخميس، إلى تل أبيب، لبحث وقف إطلاق النار والتصعيد.

يأتي ذلك وسط تصعيد عسكري كبير من قبل الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال هيداي زيلبرمان، إنه سيتم تقديم خطط لهجوم بري محتمل على قطاع غزة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي للموافقة عليه في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأوضح زيلبرمان أن "الخطط يجري وضعها وسيتم بعد ذلك إحالتها إلى القيادة السياسية للموافقة عليها".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا حكومية ومصارف ومباني الأمن الداخلي، بالإضافة إلى استهداف قادة كبار في حماس، صباح اليوم".