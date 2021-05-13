الطيران المدني العراقي يكشف لـ"سبوتنيك" مواعيد إعادة العالقين في الهند

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح ديوان، أنه تم استحصال الموافقات الرسمية لثلاث رحلات استثنائية، تنطلق الأولى منها، اليوم، إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين هناك.

© AFP 2021 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel

وأضاف، أما الرحلة الثانية تنطلق يوم الأحد المقبل بتاريخ 16 مايو/ أيار الجاري، والرحلة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل أيضا، لجلب العراقيين العالقين في الهند.

ونوه ديوان إلى أن هذه الموافقات تمت بالتنسيق بين سلطتي الطيران المدني العراقي، والهندي بالإضافة إلى وزارتي الصحة والخارجية العراقيتين وشركة الخطوط الجوية العراقية.

واختتم المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقي، أن هذه الجهود أثمرت باستحصال الموافقات الرسمية لتسيير رحلات قادمة من الهند.

وسير العراق رحلة استثنائية منتصف الأسبوع الماضي، حملت على متنها ما يقارب 400 مسافر عراقي من العالقين في الهند، تمت إعادتهم إلى الوطن.

أعلن الطيران المدني العراقي، انطلاق أول رحلة استثنائية على متن الخطوط الجوية العراقية، لإجلاء العراقيين العالقين في الهند والبالغ عددهم نحو ألف مسافر، في الثالث من مايو / أيار الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق الأربعاء 28 أبريل/ نيسان الماضي: "تابعنا تطورات الأوضاع على المستوى الصحي في الهند، وقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية العراقية وبتوجيه من الوزير فؤاد حسين، قامت خلية الأزمة بمركز الوزارة بعقد اجتماع طارئ وعاجل".

وتشهد الهند موجة غير مسبوقة من وباء فيروس كورونا، فقد وصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.