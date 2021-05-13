تقديراً للعلم والعلماء.. ولي العهد يزور الشيخ ناصر الشثري لتهنئته بعيد الفطر (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صباح اليوم الخميس، الشيخ ناصر الشثري لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وهنأ سمو الأمير محمد بن سلمان، الشيخ ناصر الشثري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأمّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وحث المصلين على تقوى الله والعمل الصالح، ثم هنأهم بقدوم العيد وإتمام الصيام والقيام.
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