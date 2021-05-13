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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطييب المسجد الحرام، وتوزيع عددٍ من الهدايا على المصلين خلال أدائهم لصلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الحرام.
ومن جانبهم، عبّر المصلون والمعتمرون عن امتنانهم وشكرهم لما تقوم به الرئاسة من خدمات في حُسن الاستقبال والإفادة.
ويأتي ذلك خدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.
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