صحيفة: الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم بري على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال هيداي زيلبرمان للصحفيين، سيتم تقديم خطط لهجوم بري محتمل على قطاع غزة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي للموافقة عليه في وقت لاحق اليوم الخميس.

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وأوضح زيلبرمان أن "الخطط يجري وضعها وسيتم بعد ذلك إحالتها إلى القيادة السياسية للموافقة عليها".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا حكومية ومصارف ومباني الأمن الداخلي، بالإضافة إلى استهداف قادة كبار في حماس، صباح اليوم".

وأشار زيلبرمان إلى أنه "تم إعادة نشر قوات برية إضافية على الحدود قبل عملية برية محتملة، مؤكدا أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.