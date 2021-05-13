أدرعي: الجيش ينفذ غارة على خلية مطلقي القذائف المضادة للدروع تابعة لحماس في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال أدرعي: "جيش الدفاع يغير ويقضي على خلية مطلقي قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس في مدينة غزة".

بذلك تكون هذه هي الخلية الثالثة، التي يتم القضاء عليها في الساعة الأخيرة.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم بري على قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال هيداي زيلبرمان للصحفيين، سيتم تقديم خطط لهجوم بري محتمل على قطاع غزة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي للموافقة عليه في وقت لاحق اليوم الخميس.

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وأوضح زيلبرمان أن "الخطط يجري وضعها وسيتم بعد ذلك إحالتها إلى القيادة السياسية للموافقة عليها".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا حكومية ومصارف ومباني الأمن الداخلي، بالإضافة إلى استهداف قادة كبار في حماس، صباح اليوم".

وأشار زيلبرمان إلى أنه "تم إعادة نشر قوات برية إضافية على الحدود قبل عملية برية محتملة، مؤكدا أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

واشتد التوتر بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في الأيام الأخيرة، وتحول إلى نزاع عسكري، حيث قامت الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه "انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردّت القوات الإسرائيلية على قطاع غزة بشن غارات جوية عنيفة، أسفرت عن مقتل 87 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا و7 نساء و487 إصابة بجروح مختلفة، وفقا لما أعلنت عنه وزراة الصحة الفلسطينية، وكذلك دمّرت مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.