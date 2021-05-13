الرئيس الإيراني وأمير قطر يشددان على الوقف الفوري للاعتداءات على الشعب الفلسطيني

دبي - محمود عبدالرازق - طهران– سبوتنيك. وقال روحاني لأمير قطر تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثاني في اتصال هاتفي، اليوم الخميس: "يجب أن تتوقف الهجمات الجوية والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة على الفور".

وأضاف: "هناك ضرورة للعب منظمة التعاون الإسلامي دور أكثر فاعلية في التطورات الأخيرة في فلسطين"، مؤكدا أن "فلسطين جزء من العالم الإسلامي ويجب ألا نسمح لهؤلاء المظلومين بأن يظلموا أكثر من ذلك".

بدوره، قال تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثاني لروحاني: "تتفق قطر مع إيران في إدانة والمطالبة بإنهاء الاعتداءات على الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن، وتدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى لعب دور فعال في هذا الصدد".

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من جانبه، ذكر أمير قطر أن "الدوحة تعتقد أنه لا يوجد حل عسكري لمشكلة اليمن، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن هو جلوس جميع الأطراف المؤثرة في المشهد اليمني على طاولة المفاوضات".

وحول أزمة اليمن، أوضح روحاني أن طهران تعتبر أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، مشددا على تضافر التعاون والجهود لحل هذه الأزمة.

واشتد التوتر بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في الأيام الأخيرة وتحول إلى نزاع عسكري، حيث قامت الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه "انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس".

لترد القوات الإسرائيلية على قطاع غزة بشن غارات جوية عنيفة، أسفرت عن مقتل 87 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا و7 نساء و487 إصابة بجروح مختلفة، وفقا لما أعلنت عنه وزراة الصحة الفلسطينية، وكذلك دمّرت مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.