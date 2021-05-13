لافروف وشكري يبحثان الوضع في القدس ويدعوان إلى وقف العنف

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان الخارجية الروسية، "جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الساعة في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في القدس الشرقية".

© AFP 2021 / Mahmud Hams

وأشار البيان إلى أن المحادثة أكدت عزم موسكو والقاهرة مواصلة التنسيق الوثيق للجهود من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، بما في ذلك استخدام آلية "الرباعية" للوسطاء في الشرق الأوسط.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تبذل جهودا من أجل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه على طرفي الصراع إدراك عدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "تعلمون أن دولًا عدة تبذل جهودًا، وكلها تستخدم اتصالاتها من أجل حث الأطراف على ضبط النفس، ووقف الأعمال التي تؤدي إلى زيادة مطردة في عدد الضحايا المدنيين ... روسيا أيضا تبذل الجهود وتقوم بالاتصالات في هذا الشأن".

وأشار إلى أنه من المهم أن يدرك طرفا الصراع أنه لا بديل عن الوسائل السياسية والدبلوماسية للتسوية.