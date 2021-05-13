شاهد.. سمو ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الإمام تركي بالرياض

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وحث المصلين على تقوى الله والعمل الصالح ثم هنأهم بقدوم العيد وإتمام الصيام والقيام.

وبين فضيلته في خطبته، أن لكل أمة دستور تستمد منه الحقوق والواجبات وتلتزم به وأن الله خص هذه الأمة بدستور رباني المصدر ألا وهو الكتاب والسنة وأن هذا الدستور ثَابِت لَا يتَغَيَّرُ، وَهِو رَحْمَةٌ لَا عَنَتَ فِيهَ، وَعَدْلٌ لَا ظُلْمَ فِيهَ، وَحَقٌّ لَا بَاطِلَ فِيهَ.

وأشار فضيلته إلى أن هذا الدستور قد حوى حقوقًا كثيرة وأهم هذه الحقوق هو حق الله وحق نبيه – صلى الله عليه وسلم – ثم حق ولاة الأمر الذين لهم من الحقوق ما يستمد منه الأمن ويتحقق به العدل وينتشر به الاستقرار ويعم به الرخاء والوئام وأن الواجب علينا نحو ولاة أمرنا الدعاء لهم لأن بصلاحهم صلاح الفرد والأمة.

وختم فضيلته الخطبة بالدعاء بأن يتمَّ الله علينا أجمعين في هذا الوطن المبارك في ظل ولاية الملك المؤيد سلمان وولي عهده الشاب الهُمام الأمير محمد بن سلمان السِّلْم والأمان، والإسلام والإيمان، والبر والخير والإحسان؛ فإنه جل وعلا وحده المستعان وعليه التكلان.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الامير تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية، وأصحاب السمو الأمراء وعدد من المسؤولين وجمعاً من المواطنين.