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“الأرصاد” يتوقّع طقس العيد: أمطار رعدية ورياح نشطة على أغلب مناطق المملكة

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم، الرياض، حائل ، الشرقية ، حفر الباطن ، القيصومة ، الحدود الشمالية، الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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