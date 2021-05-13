الصحة الفلسطينية: 17 طفلا و7 سيدات ضمن ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - غزة-سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة: "بلغ عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال ثلاثة أيام 83 شخصا، من بينهم 17 طفلا و7 سيدات، كما أصيب 487 شخصا".

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوناثان كونيركوس، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمة نحو 600 هدف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بلغ عدد الأهداف التي قام جيش الدفاع بمهاجمتها نحو 600 هدف في قطاع غزة، وهي أهداف تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.