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مقاتلات أمريكية تصل إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القيادة المركزية في بيان: "يأتي هذا الإجراء لتعزيز قدرة القوات الأمريكية لردع العدوان وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضافت أن "ذلك يؤكد جاهزية الجيش الأمريكي على نشر قواته وتوظيفها في أي مكان حول العالم وفي أي لحظة".

© REUTERS / US AIR FORCE

من جانبه، أوضح الجنرال غريغ جيلوت، قائد القوات الجوية المركزية، إن تلك العمليات ترفع من كفاءة نقل القدرة القتالية إلى مسرح العمليات في الوقت المناسب تماما عندما تكون مطلوبة، وليس فقط في حالة الحاجة إليها".

وأشار إلى أن العمليات الديناميكية وتوظيف القوة لقادة القوات المشتركة تساعد في إمكانية تحريك القوات بسلاسة ومرونة داخل مسرح العمليات وعبره من أجل الاستحواذ على المبادرة والاحتفاظ بها واستغلالها ضد الخصم.

وكانت  قد أعلنت، في وقت سابق، أن التعزيزات العسكرية الأمريكية هدفها صون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن "المملكة ترى في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتداداً تاريخياً للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين".

يذكر أن مقاتلة إف/إيه - 18 هورنت هي مقاتلة متعددة المهام أمريكية تعمل في كل الظروف الجوية، وبإمكانها تدمير الأهداف الجوية والبرية وتستطيع العمل من حاملات الطائرات والقواعد البرية، وبإمكان الطائرة القيام بعدة أدوار، وهي التفوق الجوي، والعمل كمقاتلة مرافقة، وإخماد الدفاعات الجوية المعادية، والاستطلاع، والدعم الجوي ومهام هجومية بالليل والنهار.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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