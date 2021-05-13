الرئيس الجزائري يصادق على اتفاقية جديدة لتبادل السجناء والمطلوبين مع فرنسا

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وفق مرسوم ‏رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، تنص الاتفاقية على أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية تلتزمان بأن تسلم كل منهما للأخرى "حسب القواعد والشروط ‏المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابَعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة". ‏

والتجاوزات التي يمكن أن يتم على خلفيتها التسليم هي تلك "المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة ‏سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صادق على الاتفاقية في مارس/آذار الماضي، بعد إقرارها في الجمعية الوطنية ‏ومجلس الشيوخ. ‏

وتعوض هذه الاتفاقية التي أبرمت في يناير/كانون الثاني 2019 نصا سابقا يعود إلى عام 1964، وهي تتضمن عدم ‏تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم الجزائر، وفق ما قال مقرر القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي إدوارد كورتيال، ما يعني أنه إذا صدر حكم بالإعدام، تتعهد السلطات الجزائرية بعدم تنفيذه.‏

وبحسب كورتيال، فإنه بين عامي 2014 و2019، قدم 38 طلب تسليم بين البلدين، 30 إلى فرنسا و8 إلى الجزائر.