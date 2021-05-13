شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسيير أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الحكومة والقوات المسلحة الأردنية ، اليوم الخميس، أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة للفلسطينيين في القدس الشريف ورام الله .

وقال رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان في تصريح أوردته الوكالة الأنباء الأردنية، "أنه بناء على توجيهات الملك عبد الله الثاني لدعم اهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان من قبل القوات الإسرائيلية، تم اليوم تسيير أول قافلة من المساعدات المكونة من الأجهزة الطبية والأدوية لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني،كما سيتم تسيير عدة قوافل لاحقا".

وأضاف "سيكون هناك جسر بري بيننا وبين الضفة وقطاع غزة لتزويدهم بكل ما يحتاجونه".