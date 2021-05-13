شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مسجد بالسعودية مجهز بالإجراءات الصحية لاستقبال المصلين فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى جموع المصلين في20 جامعاً ومسجداً إضافي ومصلى مكشوف بمختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في أجواء إيمانية وروحانية، وقد قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة بمختلف التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة وتوفير وسائل السلامة وفق البروتكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا. وفق وكالة أنباء واس.

وشهدت المساجد والمصليات بعموم المناطق انتظام والتزام تام من قبل المصلين بالإجراءات الصحية المعتمدة التي أقرتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية.



وشارك أكثر من 4000 مراقب ومراقبة مساجد في الإشراف والتنظيم والمتابعة لتطبيق الإجراءات الصحية، إلى جانب الفرق التطوعية بفروع الوزارة والجمعيات المتعاونة معها في تنظيم دخول وخروج المصلين ، فيما شاركت الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية بكل دقة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.



وتحدث الخطباء خلال خطبة العيد عن نعمة اتمام الصيام والقيام وأهمية مواصلة العمل الصالح بعد رمضان والاستفادة من مدرسة الصيام، حاثين الناس بالإلتزام بالتقوى والثبات على الحق والدعوة إليه والصير على الطاعة والوصية بصلة الأقارب والأرحام.



وأوضحوا أحكام العيد وسننه وفضائله، كما تطرقوا إلى التنبيه على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية في مناسبات العيد والتحذير من عدم التجمعات والمصافحة.