بريطانيا: نشهد مستوى غير مسبوق من الهجمات الصاروخية على إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وصف كليفرلي لشبكة "سكاي نيوز"، المشاهد بأنها "مفجعة للقلب"، مضيفا أن "حماس تطلق الصواريخ بشكل عشوائي".

وأضاف "من المهم أن يتراجع كلا الجانبين. لكننا شهدنا مستوى غير مسبوق من الهجمات الصاروخية على إسرائيل".

ودعا إلى "وقف تصعيد" العنف ووقف إطلاق الصواريخ، قائلا: "نتوقع من إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ولكن في نهاية المطاف، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي وقف الهجمات الصاروخية بالنسبة لإسرائيل، حتى لا يشعروا بالحاجة لضرب أهداف في غزة".

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وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن إسرائيل تتصرف بطريقة دفاعية، أوضح "يجب أن ندرك أن الصواريخ التي يتم إطلاقها من غزة ... جاءت قبل رد إسرائيل على مهاجمة أهداف في غزة".

وتابع "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نتوقع أنهم بذلك سيلتزمون بالقانون الإنساني الدولي، وسيقللون من الخسائر في صفوف المدنيين ويتصرفون بشكل مناسب".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.