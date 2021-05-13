ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة إلى 53 قتيلا بينهم 14 طفلا و3 نساء...فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة ان غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى مقتل خمسة مواطنين بينهم سيدة، وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج، وكانت غارتين استهدفتا دراجة نارية شرق خان يونس وأصيب فها مواطن، ومركبة على مفرق حمودة في بيت لاهيا، أدت إلى مقتل مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إحداها وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج.

© Sputnik . Ajwad Jradat مدينة غزة بعد قصف عنيف وارتفاع عدد ضحايا قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، قطاع غزة، فلسطين 13 مايو 2021

ويتواصل القصف المتبادل بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل لليوم الثالث على التوالي، موقعا دمارا في الممتلكات في مختلف المناطق. ورصدت كاميرا "سبوتنيك" الدمار الذي خلفه الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة وأدى إلى هدم أبنية ذات طوابق مرتفعة وتدمير البنية التحتية في أحياء مترفقة في القطاع.

© Sputnik . Ajwad Jradat مدينة غزة بعد قصف عنيف وارتفاع عدد ضحايا قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، قطاع غزة، فلسطين 13 مايو 2021

عشرات العائلات الفلسطينية استغلت الهدوء المؤقت خلال الظهيرة، وتوجهوا إلى المستشفيات للتعرف على الضحايا وأقاربهم، وقد وجد عدد من الأهالي صعوبة في التعرف على أبنائهم بسبب التشوهات والحروق التي أخفت ملامح وجوه عدد من الضحايا.

© Sputnik . Ajwad Jradat مدينة غزة بعد قصف عنيف وارتفاع عدد ضحايا قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، قطاع غزة، فلسطين 13 مايو 2021

هذا ويرجح ارتفاع عدد الضحايا خاصة في قطاع غزة بعد عودة القصف المتبادل، الذي يستهدف أبنية سكنية وأحياء مكتظة بالسكان الفلسطينيين.