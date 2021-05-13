اخبار الخليج

الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم... فيديو

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وفقا لوكالة الأنباء "واس": "أمّ المصلين، فضيلة المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، الذي بين في الخطبة ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية، وما أنعم به الله علينا في بلادنا المباركة من نعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها".

وأضافت الوكالة أن عددا من الأمراء والمسؤولين شارك صلاة عيد الفطر إلى جانب الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونشرت الوكالة مقطعا ظهر فيه ولي العهد في المسجد وقد شارك معه في الصلاة عدد من المسؤولين.

وأوضحت أن ولي العهد الأمير أدى صلاة العيد في العاصمة الرياض.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا