الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "أمّ المصلين، فضيلة المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، الذي بين في الخطبة ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية، وما أنعم به الله علينا في بلادنا المباركة من نعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها".

وأضافت الوكالة أن عددا من الأمراء والمسؤولين شارك صلاة عيد الفطر إلى جانب الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونشرت الوكالة مقطعا ظهر فيه ولي العهد في المسجد وقد شارك معه في الصلاة عدد من المسؤولين.

وأوضحت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أدى صلاة العيد في العاصمة الرياض.