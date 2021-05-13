شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت 374 فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، حملة اعتقالات غير مسبوقة في البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام الـ1948، طالت 374 فلسطينيا، وذلك على خلفية المظاهرات التي شهدتها، تنديدا بالعدوان المتواصل بحق أبناء الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، أن هذه الاعتقالات تأتي عقب الاعتداءات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين بحماية من الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين، خاصة في المدن الساحلية ( يافا، وحيفا، وعكا، واللد، والرملة)، وكذلك الاعتداءات على الذين تواجدوا في طبريا، وبئر السبع، وبات يام، والخضيرة.

واندلعت مواجهات ليلية بين شبان وعناصر من الشرطة الإسرائيلية الذين تمادوا في قمع الوقفات والمظاهرات الاحتجاجات في البلدات الفلسطينية الرافضة لهجمات قطعان المستوطنين.

كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مجموعة من الفلسطينيين جراء استنشاقهم غازا ساما بفعل القصف الصاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف مدنية في قطاع غزة.

وقالت الصحة الفلسطينية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من الشهداء، وقد تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة، وقد تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة.