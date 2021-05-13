شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان وعدد من المسئولين بالمملكة يؤدون صلاة عيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. وفق وكالة واس.

وأم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وحث المصلين على تقوى الله والعمل الصالح ثم هنأهم بقدوم العيد وإتمام الصيام والقيام.

وبين فضيلته في خطبته، أن لكل أمة دستور تستمد منه الحقوق والواجبات وتلتزم به وأن الله خص هذه الأمة بدستور رباني المصدر ألا وهو الكتاب والسنة وأن هذا الدستور ثَابِت لَا يتغير، وهو رحمة لَا عَنَتَ فِيه، وعدل لَا ظلم فِيه، وَحق لَا باطِل فِيهَ.

وأشار فضيلته إلى أن هذا الدستور قد حوى حقوقًا كثيرة وأهم هذه الحقوق هو حق الله وحق نبيه ثم حق ولاة الأمر الذين لهم من الحقوق ما يستمد منه الأمن ويتحقق به العدل وينتشر به الاستقرار ويعم به الرخاء والوئام وأن الواجب علينا نحو ولاة أمرنا الدعاء لهم لأن بصلاحهم صلاح الفرد والأمة.





وختم فضيلته الخطبة بالدعاء بأن يتمَّ الله علينا أجمعين في هذا الوطن المبارك في ظل ولاية الملك المؤيد سلمان وولي عهده الشاب الهُمام الأمير محمد بن سلمان السِّلْم والأمان، والإسلام والإيمان، والبر والخير والإحسان؛ فإنه جل وعلا وحده المستعان وعليه التكلان.

وأدى الصلاة مع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.





كما أدى الصلاة الأمراء فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وخالد بن سعد بن عبدالعزيز، و بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، و نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، وبندر بن مساعد بن عبدالعزيز، وخالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومحمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، متعب بن ثنيان، وسعود بن عبدالله بن ثنيان، وفيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، ونهار بن سعود بن عبدالعزيز، وتركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، وعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وعبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وبندر خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية، وعدد من المسؤولين وجمعاً من المواطنين.