شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة العيد فى "الأقصى" رغم قيود الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نحو 100 ألف مصلٍ اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المصلين قدموا من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948، وعدد قليل من الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط.

وأقام عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وقال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم "إن الشعب الفلسطيني سيظهر فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض لها، وسائرون على نهج السنن الجميلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم العيد".

وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا في قطاع غزة، والضفة الغربية، وأراضي عام 48.