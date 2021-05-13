مصر تدين حادث إطلاق النار في مدينة قازان الروسية

دبي - محمود عبدالرازق - وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، عن "بالغ إدانتها لحادث إطلاق النار الذي وقع بمدرسة بمدينة قازان الروسية، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد، من بينهم أطفال".

وأضاف البيان أن "مصر، حكومة وشعبا،تتقدم بخالص التعازي إلى حكومة وشعب روسيا الاتحادية، وأسر الضحايا، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين".