مصر تدين حادث إطلاق النار في مدينة قازان الروسية

دبي - محمود عبدالرازق - وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، عن "بالغ إدانتها لحادث إطلاق النار الذي وقع بمدرسة بمدينة قازان الروسية، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد، من بينهم أطفال".
وأضاف البيان أن "مصر، حكومة وشعبا،تتقدم بخالص التعازي إلى حكومة وشعب روسيا الاتحادية، وأسر الضحايا، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين".
وأكد البيان "وقوف مصر وتضامنها مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الأليم".
ولقي ما يقرب من 11 شخصا مصرعهم في حادث إطلاق نار في مدرسة بمدينة قازان بوسط روسيا، واعتقل منفذ الحادث البالغ من العمر 19 عاما، وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إثر الحادث بمراجعة قوانين حمل الأسلحة في روسيا.