تركيا تطالب المسلمين باتخاذ موقف واضح تجاه غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أوقطاي للصحفيين بعد صلاة عيد الفطر "ما نوده هو اتخاذ إجراءات فعالة".

وأضاف "هناك قرارات تُتخذ مرارا في الأمم المتحدة وهناك إدانات. ولكن للأسف لم يتم التوصل إلى نتيجة لعدم وجود موقف واضح"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.