شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار في السعودية وصحو في الإمارات ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج حالة من تباين درجات الحرارة، حيث تشهد السعودية هطول امطار ورياح نشطة، أما في البحرين فيكون الطقس معتدلا خلال فترة الليل، وصحو في الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل ،الحدود الشمالية).

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، ومائلا للحرارة نهاراً.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون حاراً ويصبح متعادلا هذه الليلة، والرياح متقلبة الاتجاه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.