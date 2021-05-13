دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، إن : "غارات إسرائيلية جديدة على مناطق عدة في قطاع غزة وزوارق حربية إسرائيلية تقصف المنطقة الشمالية الغربية من قطاع غزة".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.