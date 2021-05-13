شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء الفلسطيني" يوجه بتوفير فوري للمتطلبات الإغاثية للقدس وقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، جميع الوزارات بالعمل على توفير جميع المتطلبات والمستلزمات الطبية والإغاثية لقطاع غزة فورا، وتقديم كل متطلبات الدعم للقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الطارئة، التي عقدت في مدينة رام الله، لمتابعة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومدينة القدس.

وقرر مجلس الوزراء، الإبقاء على جلساته في حالة انعقاد دائم، واستمع إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية المبذولة، لوقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب من جرائم الاحتلال التي تتواصل في قطاع غزة ومدينة القدس، وإضافة تلك الجرائم الإسرائيلية إلى الملف الذي باشرت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فيه.

وقال اشتية - في كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة الطارئة - إن مجلس الوزراء، يعمل عبر الاتصالات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لحماية أهلنا في القطاع من جرائم الحرب التي يتعرضون لها اليوم والتي تضاف إلى جرائم الحرب، التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاث حروب سابقة، ووقف التطهير العرقي الذي يتعرض له أهلنا في مدينة القدس المحتلة وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

ودعا الأمم المتحدة للعمل على تطبيق قراراتها بتوفير الحماية الدولية، ووقف الإجراءات في القدس، ورفع الحصار عن قطاع غزة كاملا، مشددا على أن الجرائم التي تقترفها إسرائيل في كل أنحاء فلسطين من قتل ومصادرة أراض وهدم بيوت، وإخلاء المواطنين من بيوتهم ومنع الحركة وحصار القدس بجدار وغزة بأسلاك شائكة، وإغلاق المعابر، كانت السبب وراء هذا الانفجار الشعبي والوطني ضد الاحتلال والظلم والقهر".