الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 67 شهيدا بينهم 17 طفلا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، "باستشهاد 67 مواطنا من بينهم 17 طفلا، و6 سيدات ومسنا، وإصابة 388 مواطنا بجراح مختلفة، منهم 115 طفلا و50 سيدة".

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هذا وانتشلت الطواقم الطبية، اليوم شهيدين من بين أنقاض منزل تعرض لقصف إسرائيلي شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات ودبابات الجيش الإسرائيلي، منازل المواطنين ومقار حكومية بشكل مكثّف، كما قصفت مواقع تدريب للمقاومة.

ودمرت طائرات الاحتلال بشكل كامل مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال غزة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.