اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها "الحوثيون" باتجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان "إحباط عمل عدائي جبان من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ بالستية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف البيان: "نتخذ الإجراءات الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.