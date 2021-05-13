الجيش الإسرائيلي: نحو 1500 صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل هذا الأسبوع

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان: "تم إطلاق حتى الآن نحو 1500 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، منها 350 صاروخا فشل وسقط في قطاع غزة، كما استطاعت القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترض مئات الصواريخ".

وبسياق متصل أكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني أن الطائرات الإسرائيلية دمرت بشكل كامل مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال غزة.

ميدانيا، ما زال الوضع في حالة تصعيد مستمر لليوم الثالث على التوالي، حيث استمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق عديدة في قطاع غزة، تركزت في شمال القطاع، خاصة مدينة الشيخ زايد التي قصفت بعشرات الصواريخ خلال الليلة.

كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس في الضفة الغربية.

ويرتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى أربعة في الضفة الغربية خلال يومين.