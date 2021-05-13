شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الأوضاع فى قطاع غزة تنتهي بـالدعوة إلى "التريث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذّر مسؤولون في الأمم المتحدة وأعضاء في مجلس الأمن، من أن الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتجه إلى حرب شاملة، إذا لم يتوقف التصعيد على الفور، فيما كان متوقعاً أن يصل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية - الفلسطينية، هادي عمر، إلى تل أبيب، في مستهل جولة، هدفها الحيلولة دون انزلاق الأحداث الخطيرة إلى الأسوأ.

وعقد مجلس الأمن في نيويورك جلسة مشاورات طارئة مغلقة هي الثانية له في غضون 48 ساعة، بطلب من تونس والنرويج والصين، في محاولة لاتخاذ موقف من التطورات، علماً بأن الاجتماع الأول الذي انعقد الاثنين، أيضاً، لم يؤدِ إلى إصدار بيان، لأن الولايات المتحدة أحجمت عن تبني النص الذي اقترحته الدول الثلاث «على الأقل في هذه المرحلة».

ووفقاً لما أكده دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن الدبلوماسيين الأمريكيين ما زالوا يتريثون انتظاراً للجهود التي يقومون بها، في إشارة إلى إرسال وفد أمريكي إلى المنطقة.