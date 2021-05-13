عباس لوزير الخارجية الأمريكي: يجب وضع حد لاعتداءات المستوطنين وإجراءات إسرائيل العدوانية

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد عباس على أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبني على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مع كل الأطراف المعنية للوصول للتهدئة.

كما ندد بلينكن بالهجمات الصاروخية، مؤكدا على ضرورة خفض التوتر. وقالت وزارة الخارجية الامريكية "إن بلينكن ندد بالهجمات الصاروخية وأكد على ضرورة خفض التوتر".

كما أعرب بلينكن للرئيس عباس عن اعتقاده بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن.

وأشار البيان إلى أن بلينكن بحث مع عباس العنف في القدس والضفة الغربية وغزة وقدم له التعازي في الضحايا.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.