كتائب القسام تقصف عسقلان برشقة صاروخية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقالت الكتائب في بيان: "قصف عسقلان برشقة صاروخية".

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كما استهدفت غارات إسرائيلية حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" عن إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه اسرائيل وإطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق نحو 1500 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل هذا الأسبوع، وقد تم اعتراض المئات منها.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.