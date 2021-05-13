شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب:5 ملايين و994 ألفا و379 مغربيا تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت وزارة الصحة المغربية ان العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 5994379 شخصا حتى اليوم.

وذكر بيان للصحة المغربية بان 90786 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية .

وأضافت الصحة بان 27611 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4441667 شخصا.

يذكر ان المغرب قد تسلم 9.5 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا.