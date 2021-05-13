ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 7 أشخاص

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. هذا ونقلت وسائل الإعلام المحلية مقتل مواطن متأثرا بجروح أصيب فيها بقصف على مدينة سديروت شمال غزة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.